Commerce de métaux L'argent monte, en proie à une forte volatilité

ATS

30.12.2025 - 13:05

L'once d'argent repart à la hausse mardi, le marché restant préoccupé par une réduction des exportations de ce métal par la Chine, après avoir subi sa plus forte chute de l'année lundi.

Le cours de l'argent est aussi porté structurellement par la demande industrielle croissante d'argent pour le photovoltaïque, les véhicules électriques et les centres de données pour l'intelligence artificielle. (archive)
Le cours de l'argent est aussi porté structurellement par la demande industrielle croissante d'argent pour le photovoltaïque, les véhicules électriques et les centres de données pour l'intelligence artificielle. (archive)
ATS

Keystone-SDA

30.12.2025, 13:05

30.12.2025, 13:06

Vers 10H25 GMT (11H25 HEC) l'once d'argent gagnait 3,23% à 74,47 dollars.

La veille, la séance avait été mouvementée pour le métal argenté qui a atteint son record à 84,0075 dollars l'once avant de chuter fortement dans la journée, plombé par une correction brutale de marché.

Les mouvements de marché sont renforcés par la période des fêtes de fin d'année, propice à une volatilité plus élevée, «compte tenu de la liquidité moindre» sur le marché, expliquent les analystes de Société Générale.

De plus, le marché se focalise sur l'imposition imminente de restrictions à l'exportation d'argent par la Chine, selon ces analystes, qui précisent que celles-ci passeront au 1er janvier «à un système de licences strictement contrôlé».

Or, «la Chine fournit entre 60 et 70% de l'argent raffiné au niveau mondial; cette mesure sévère devrait donc resserrer fortement l'offre de métal raffiné, réduisant potentiellement les exportations d'argent de la Chine jusqu'à 30%» estiment-ils.

Le cours est également porté structurellement par la demande industrielle croissante d'argent pour le photovoltaïque, les véhicules électriques et les centres de données utilisés par le secteur de l'intelligence artificielle.

Mais la très forte progression du cours en 2025, qui a grimpé de plus de 150%, fait craindre à certains analystes la possibilité de ventes importantes du métal, notamment d'argenterie, pouvant faire chuter les cours.

