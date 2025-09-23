  1. Clients Privés
Sport L'Atlético Madrid en discussions avec le fonds américain Apollo

ATS

23.9.2025 - 15:57

Le club de Robin Le Normand pourrait céder une partie des actions de ses dirigeants au fonds d'investissements américain Apollo Global Management. (archive)
Le club de Robin Le Normand pourrait céder une partie des actions de ses dirigeants au fonds d'investissements américain Apollo Global Management. (archive)
ATS

Les propriétaires de l'Atlético Madrid sont en négociations avancées pour céder une majorité des parts du club espagnol au fonds d'investissement américain Apollo Global Management, selon la presse espagnole.

Keystone-SDA

23.09.2025, 15:57

Contactés mardi par l'AFP, la société américaine et le club madrilène ont refusé de confirmer les informations publiées par plusieurs médias ibériques.

Selon le quotidien Expansion, Apollo souhaiterait acquérir une partie des actions des quatre associés actuels: Miguel Angel Gil Marin (actuel directeur général) et Enrique Cerezo (président du club), Ares Management et Quantum Pacific.

Gil Marin est l'actionnaire majoritaire de l'Atlético via Holdco, société qui contrôle le club avec une participation de 70,39%, tandis que Quantum Pacific, société britannique créée par le magnat israélien Idan Ofer, détient 27,81%.

Au sein de la société Holdco, Gil Marin détient 50,82% des actions, mais Ares Management en détient 33,96% et Cerezo, 15,22%.

Le journal Expansion, premier média à avoir rapporté que les discussions concernant une potentielle vente du club, a précisé qu'Apollo évaluait l'Atlético à 2,5 milliards d'euros.

De son côté, le club madrilène a déjà déclaré qu'il étudiait la possibilité d'une augmentation de capital pour investir dans l'effectif et financer le développement de son nouveau centre d'entraînement, situé à côté du stade Metropolitano.

Apollo, coté à la bourse de New York et gérant plus de 800 milliards de dollars d'actifs, envisagerait de réaliser l'opération par le biais d'un fonds dédié au sport, d'une valeur de 5 milliards de dollars.

