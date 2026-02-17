  1. Clients Privés
Crainte de la 13e rente L'AVS et l'AI bouclent 2025 dans les chiffres noirs

ATS

17.2.2026 - 11:00

L'AVS et l'AI bouclent l'année 2025 dans les chiffres noirs. Un rendement net de 6,34% a été enregistré, indique mardi le fonds de compensation AVS/AI/APG compenswiss. Il craint toutefois que la 13e rente AVS ne plombe les caisses.

Compenswiss est inquiet pour les prochaines années en raison de l'introduction de la 13e rente AVS (image d'illustration)
Compenswiss est inquiet pour les prochaines années en raison de l'introduction de la 13e rente AVS (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

17.02.2026, 11:00

17.02.2026, 11:02

Le montant total de la fortune gérée par compenswiss s'élevait fin 2025 à 50,6 milliards de francs, contre 46,1 milliards l'année précédente, indique-t-il dans un communiqué. Le rendement net a atteint 6,34%, contre 7,33% fin 2024.

Les actions, l'or et les effets de change expliquent ce bon résultat. Ce dernier ne suffira cependant pas à couvrir les dépenses de 2026, prévient le fonds de compensation.

La 13e rente AVS, qui sera versée pour la première fois en décembre 2026, plombe passablement les caisses. Des réserves de liquidités de 2 milliards de francs ont été constituées à cet effet. L'Office fédéral des assurances sociales anticipe des déficits de répartition de plus en plus importants. Le financement exact de cette rente est en cours de discussion au Parlement.

