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Eurostat L'économie de la zone euro s'est repliée de 0,2% au 1er trimestre

ATS

5.6.2026 - 12:31

L'économie de la zone euro s'est contractée au 1er trimestre, selon une estimation révisée publiée vendredi par Eurostat. L'institut avait initialement fait état d'une croissance quasi-nulle en début d'année.

Cette révision est liée à une chute de l'activité en Irlande plus importante qu'estimé (archives).
Cette révision est liée à une chute de l'activité en Irlande plus importante qu'estimé (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 12:31

05.06.2026, 12:42

Selon cette nouvelle estimation, le Produit intérieur brut (PIB) des 21 pays partageant la monnaie unique a reculé de 0,2% sur les trois premiers mois de l'année, par rapport au trimestre précédent, au lieu d'une croissance de 0,1% précédemment annoncée.

Cette révision d'une ampleur inhabituelle est liée à une chute de l'activité économique en Irlande (-12,1%) encore plus importante qu'estimé initialement.

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