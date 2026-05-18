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PIB en hausse L'économie suisse a accéléré en début d'année

ATS

18.5.2026 - 09:32

En dépit des incertitudes mondiales, l'économie suisse s'est renforcée au premier trimestre, le produit intérieur brut (PIB) réel augmentant de 0,5% par rapport aux trois mois précédents, rapporte lundi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

En dépit des incertitudes mondiales, l'économie suisse s'est renforcée au premier trimestre (image d'illustration).
En dépit des incertitudes mondiales, l'économie suisse s'est renforcée au premier trimestre (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.05.2026, 09:32

L'industrie et le secteur des services ont tous deux livré des impulsions positives, précise un communiqué succinct. Cette première estimation dépasse le consensus de l'agence AWP, les analystes sondés ayant tablé sur une croissance comprise entre 0,3% et 0,4%.

Au quatrième trimestre 2025, la croissance du PIB helvétique était de +0,2% par rapport au trimestre précédent et ajusté.

En raison de la guerre au Moyen-Orient, poussant les prix de l'énergie et les incertitudes à la hausse, le Seco avait revu à la baisse ses prévisions en mars. Il tablait alors sur un PIB inférieur à la moyenne pour 2026, en hausse de 1,0%, suivie d'une progression de 1,7% en 2027.

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