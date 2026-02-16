  1. Clients Privés
Conjoncture L'économie suisse a légèrement progressé en fin d'année dernière

ATS

16.2.2026 - 09:16

L'économie suisse s'est légèrement embellie au quatrième semestre de l'année dernière, le produit intérieur brut (PIB) augmentant de 0,2% par rapport au trimestre antérieur, selon une première estimation du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) publiée lundi.

Le secteur des services a connu une croissance supérieure à la moyenne. (archive)
Le secteur des services a connu une croissance supérieure à la moyenne. (archive)
ATS

Keystone-SDA

16.02.2026, 09:16

16.02.2026, 10:11

Les économistes interrogés par l'agence AWP tablaient sur une évolution du PIB suisse de cet ordre, prévoyant une hausse au dernier trimestre comprise entre 0,1% et 0,4%.

Au troisième trimestre 2025, un fort recul de l'industrie chimique et pharmaceutique en raison des droits de douanes avait pesé sur l'économie suisse, entraînant une contraction du PIB (corrigé des événements sportifs) de 0,5%, après une progression de 0,2% au trimestre précédent.

Sur l'ensemble de l'année, l'économie du pays a enregistré une croissance de 1,4%, après 1,2% l'année précédente et 1,3% en 2023, «des valeurs nettement inférieures au taux de croissance moyen du pays qui est de 1,8% depuis 1981», fait savoir le Seco dans un communiqué.

Toutefois, le PIB suisse 2025 a été supérieur de 11,2% à celui de 2019, dernière année avant la crise du coronavirus, «ce qui témoigne de la résilience de l'économie helvétique», met-il en exergue.

Les droits de douane ont pesé

Si l'industrie exportatrice a été freinée par le contexte international difficile, le secteur des services a connu une croissance supérieure à la moyenne en comparaison historique.

Le secteur pharmaceutique, moins exposé à la conjoncture et aux taux de change, a pour sa part à nouveau affiché une croissance de la valeur ajoutée l'an dernier, «ce qui n'a toutefois pas complètement compensé les baisses enregistrées dans d'autres secteurs industriels».

Hormis la faible évolution de l'industrie européenne, qui a pesé ces dernières années sur les secteurs exposés de l'économie helvétique, «depuis début 2025, la hausse des droits de douane américains et l'incertitude qui en découle ont également influencé son évolution», relève le Seco.

Il observe que le taux de change a eu un effet modérateur: le franc s'est fortement apprécié en avril dernier et est resté ensuite à un niveau élevé par rapport à son historique.

En comparaison internationale, les Etats-Unis devraient avoir eu en 2025 une croissance du PIB nettement supérieure à celle de la Suisse, de 2,2%. Toutefois, la différence s'est quelque peu réduite par rapport aux années précédentes, note encore le bras économique de la Confédération.

Dans la zone euro, la croissance a été plus proche de celle de la Suisse, à 1,5%. Si certains pays comme l'Espagne ont connu une forte poussée, l'Allemagne est revenue à une progression modérée (+0,3%) suite à la récession de 2023-24.

Pour 2026, les prévisions du PIB suisse des banques J. Safra Sarasin et Raiffeisen sont de +1,0%, tandis que l'institut de recherche BAK Economics s'attend à +0,9%, corrigés des événements sportifs.

Les données complètes et actualisées du Seco, qui seront disponibles fin février, pourraient modifier les résultats dévoilés.

