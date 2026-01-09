  1. Clients Privés
Economie L'emploi américain a terminé 2025 sans feu d'artifice

ATS

9.1.2026 - 16:40

Le marché du travail américain a été nettement plus mou en 2025 qu'un an plus tôt, mais le chômage est resté contenu, selon les données officielles publiées vendredi.

Le chômage a graduellement progressé au cours de 2025. Il s'établissait à 4% en janvier et atteignait 4,4% en décembre (photo d’illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.01.2026, 16:40

09.01.2026, 16:44

Les Etats-Unis ont créé 50.000 emplois en décembre, quand les analystes en attendaient davantage (autour de 73.000, d'après le consensus publié par MarketWatch).

Fait notable, le secteur de la distribution a détruit des emplois sur la période, alors que les fêtes de fin d'année sont traditionnellement porteuses.

En moyenne en 2025, la première économie mondiale a créé seulement 49.000 emplois chaque mois, soit bien moins que l'année précédente (168.000), est-il souligné dans le rapport du ministère du Travail.

Sur ce plan, c'est la «pire année» qu'aient connue les Etats-Unis depuis 2003, hors période de récession, observe Heather Long, économiste pour la banque Navy Federal Credit Union.

«Les rares embauches ont principalement concerné le secteur de la santé, qui est en constante expansion pour répondre aux besoins d'une population vieillissante. Sans ce secteur, 2025 serait une année marquée par des pertes d'emplois», ajoute-t-elle.

Cette situation d'anémie sur le marché du travail contraste avec la croissance du pays – +4,3% en rythme annualisé au 3e trimestre – tirée par les énormes investissements dans l'intelligence artificielle (IA).

«Ce boom dépourvu de créations d'emplois est un scénario idéal pour Wall Street, mais crée un certain malaise dans la population», estime Mme Long.

Temps partiel subi

Le chômage a graduellement progressé au cours de 2025. Il s'établissait à 4% en janvier et atteignait 4,4% en décembre. Il était toutefois légèrement plus élevé en novembre, à 4,5% (taux révisé en baisse). Actuellement, 7,5 millions de personnes sont au chômage.

Mais 5,3 millions de personnes sont en situation de temps partiel subi, soit que leur employeur ait réduit leur nombre d'heures, soit qu'elles ne parviennent pas à trouver un emploi à temps plein. Elles étaient un million de moins en décembre 2024.

Il s'agit du premier rapport sur l'emploi complet et publié en temps et en heure depuis trois mois, une longue paralysie budgétaire ayant suspendu le travail des services statistiques pendant l'automne aux Etats-Unis.

Le document signale une dégradation des données pour les mois d'octobre et novembre. La révision est particulièrement négative pour octobre, l'économie ayant finalement détruit 173.000 emplois sur cette période (contre 105.000 précédemment rapportés).

Dans l'ensemble, le marché du travail reste «fragile», considère Gregory Daco, économiste chez EY.

Les entreprises donnent selon lui «la priorité à la maîtrise de leurs coûts devant une incertitude persistante», générée notamment par les vagues de droits de douane mis en place, et partiellement atténués, au cours de l'année par le président Donald Trump.

Pour 2026, Gregory Daco s'attend à ce que les embauches continuent d'être anémiques au premier semestre, avec 25.000 créations d'emplois en moyenne par mois, et un taux de chômage qui grimpe vers 4,8%.

