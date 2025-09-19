  1. Clients Privés
Conjoncture L'Espagne révise en hausse, à 3,5%, sa croissance en 2024

ATS

19.9.2025 - 13:59

La croissance du produit intérieur brut espagnol en 2024 était de 3,5%, soit 0,3 point de plus que la dernière estimation. (archive)
La croissance du produit intérieur brut espagnol en 2024 était de 3,5%, soit 0,3 point de plus que la dernière estimation. (archive)
ATS

L'Institut national de statistiques (INE) a révisé en hausse la croissance du produit intérieur brut espagnol en 2024, à 3,5%, soit 0,3 point de plus que la dernière estimation, a-t-il annoncé vendredi dans un communiqué.

Keystone-SDA

19.09.2025, 13:59

19.09.2025, 14:02

La croissance du PIB en 2023 a en revanche été revue à la baisse, et ramenée à 2,5%, soit deux dixièmes de point de moins.

Autre révision à la hausse, la croissance du PIB en 2022, estimée à présent à 6,4%, soit deux dixièmes de point de plus.

Ce chiffre est désormais définitif, tandis que ceux de 2023 et 2024 seront réexaminés en septembre prochain, a rappelé l'INE.

Ces modifications s'inscrivent dans le cadre du cycle habituel de révision ordinaire des comptes nationaux mené par l'institut, en coordination avec la Banque d'Espagne et sur la base des données fournies par l'administration publique.

Les projections pour la quatrième économie de la zone euro restent optimistes, selon le gouvernement espagnol, qui a relevé mardi de 0,1 point, à 2,7 %, ses prévisions de croissance du PIB en 2025.

«Nous avons également des perspectives positives jusqu'en 2028, avec une croissance robuste, équilibrée et soutenue sur des bases solides», s'était alors réjoui le ministre de l'Économie, Carlos Cuerpo, qui a déclaré espérer que l'Espagne resterait cette année l'économie avancée affichant la plus forte croissance.

Le PIB espagnol a poursuivi sur sa tendance positive au premier trimestre au cours duquel il progressé de 0,6%, et au deuxième trimestre (+0,7%).

À l'instar du gouvernement, la Banque d'Espagne a relevé cette semaine ses prévisions de croissance pour 2025, les portant à 2,6 %, soit 0,2 point de plus que lors de sa dernière estimation et un dixième de point de plus que les projections du Fonds monétaire international (2,5%).

