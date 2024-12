Les prix dans la construction ont connu une faible hausse au mois d'octobre, poussés vers le haut par des augmentations enregistrées aussi bien dans le bâtiment et que dans le génie civil.

Dans le génie civil, une augmentation de 0,4% sur un semestre et de 1,0% sur un an a été enregistrée (archives). ATS

Keystone-SDA, fr ATS

Calculé par l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'indice afférent a grappillé 0,1% sur un semestre à 115,2 points.

En rythme annuel, la progression atteint 0,5%, selon le compte-rendu périodique de l'OFS publié jeudi.

Le sous-indice des prix du bâtiment a crû de 0,1% par rapport à avril dernier, se fixant à 115,2 points. Cette hausse est imputable aux prix des groupes «installations électriques», «honoraires» et «gros oeuvre», précise le communiqué. En comparaison annuelle, la hausse est de 0,4%.

Pour le bâtiment, les statisticiens fédéraux ont constaté des hausses de prix dans la région lémanique (+0,5%) et dans le nord-ouest du pays. La stabilité a prévalu à Zurich. La Suisse centrale (-0,3%) enregistre la plus forte baisse.

Du côté du génie civil, une augmentation de 0,4% sur un semestre et de 1,0% sur un an est enregistrée, le sous-indice affichant 114,7 points. Les groupes «honoraires» et «tracés» (terrassements, travaux de superstructure) ont soutenu la tendance haussière.

La région lémanique et la Suisse centrale se trouvent à nouveau aux deux extrémités, la première affichant une hausse mensuelle de 1,1% et la seconde une baisse de 0,5%. La Suisse orientale et de l'Espace Mittelland sont les deux seules autres zones dont les prix dans le génie civil ont augmenté.