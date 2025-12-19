Il a poussé de terre en seulement quatre mois. L'hôtel temporaire du Lötschental, baptisé «Momentum», a ouvert ses portes ce vendredi à Lauchernalp, au-dessus de Blatten (VS). S'il ne remplacera jamais le patrimoine perdu, il vient offrir des lits supplémentaires et de nouvelles opportunités au tourisme de la vallée.

Une vue de l'hotel Momentum Lauchernalp Lodge entre les chalets lors de l'inauguration de l'hotel plus de six mois apres la catastrophe de Blatten le vendredi 19 decembre 2025 a Lauchernalp au-dessus de Wiler dans la vallee du Loetschental. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les deux hôteliers à l'origine du projet découvrent les finitions des lieux pratiquement en même temps que les médias. Vendredi matin, quelques heures avant l'ouverture officielle du soir, le soleil se lève sur la vallée et vient blanchir le bois déjà clair des façades.

Lukas Kalbermatten et Esther Bellwald sont propriétaires de deux des trois établissements hôteliers engloutis lors de l'éboulement du 28 mai dernier. «Il y a beaucoup de bonheur aujourd'hui, mais aussi beaucoup de tristesse», raconte la Haut-Valaisanne dans une voix qui se met à trembler. On est là, car on a tout perdu.»

Elle et sa famille possédaient l'hôtel le plus ancien de la vallée, dont l'histoire s'écrivait depuis près de 157 ans. «On peut remplacer un travail, mais pas un lieu», évoque-t-elle.

Une forme d'urgence

L'idée de «Momentum» a germé très vite après la catastrophe de ce printemps. Il s'agit du «premier bâtiment qui est (re)construit», souligne Mathias Fleischmann, chef des remontées mécaniques de Lauchernalp et de Lötschental Marketing. C'est tout un «symbole», qui crie «nous sommes encore là, attractifs et tournés vers le futur.»

Pensé comme une structure temporaire, l'hôtel doit combler une partie des lits perdus à Blatten jusqu'à l'horizon 2030. «Le tourisme ne pouvait pas attendre la reconstruction du village», relève Lukas Kalbermatten. Il fallait faire quelque chose maintenant.»

Avec ce nouvel établissement, 64 lits s'ouvrent aux touristes. Mais la capacité d'accueil de la vallée est tout de même réduite, seuls deux tiers des lits perdus lors de l'éboulement étant compensés aujourd'hui.

Lieu marqué par Blatten

Situé à 1970 mètres d'altitude, le bâtiment rectiligne trouve sa place à proximité de la télécabine de Lauchernalp et au pied des pistes de ski. La station surplombe le village de Wiler et la vallée du Lötschental.

Une fois en haut, la coulée de boue n'échappe ni aux yeux attentifs, ni à la neige arrivée tôt cet hiver. Depuis les balcons des 19 chambres non plus. Les imposantes montagnes – dont le petit Nesthorn – occupent le reste du panorama. «La montagne est toujours aussi belle, je ne la regarde pas avec tristesse», confie Esther Bellwald.

Sur le lit, une couverture: elle est similaire à l'objet traditionnel autrefois fabriqué à Eisten, l'un des hameaux de Blatten. Elle a servi de modèle pour choisir les couleurs du lieu, explique Lukas Kalbermatten. Le sol est rouge et bleu, et quelques traces de jaune se retrouvent ici et là.

L'heure est aux réjouissances

Pour mener à bien le projet, les hôteliers ont pu compter sur leur longue expérience. «Ce n'est jamais comme ça qu'on ouvre un hôtel, en finissant le chantier le jour de l'ouverture», glisse Esther Bellwald.

«On a par exemple pas encore reçu les terminaux pour les cartes de crédit, poursuit l'habitante de Ried, l'un des autres hameaux du village sinistré. Mais on trouve toujours un chemin.»

Lukas Kalbermatten ne cache pas son «envie de travailler». Lui, Esther et l'hôtel sont prêts à accueillir les premiers clients. Ouvertes depuis près d'un mois, les réservations réalisées jusque-là sont satisfaisantes, même s'il reste quelques places pour les prochaines semaines.

Un travail d'équipe

Il aura fallu environ quatre mois pour relever ce «défi». Le projet, qui représente un investissement de près de 4,6 millions de francs, a nécessité une collaboration étroite entre les différents partenaires, relèvent les hôteliers.

À noter que les deux entrepreneurs détiennent chacun 45% du capital-actions, tandis que les remontées mécaniques de Lauchernalp en détiennent 10 %. Le projet a également bénéficié du soutien du canton du Valais à hauteur de 1 million de francs, ainsi que de celui de l’Aide suisse à la montagne à hauteur de 0,5 million de francs.

D’autres acteurs ont également été impliqués, notamment des associations hôtelières et des fournisseurs, qui ont contribué au financement sous forme de soutiens et de dons.

«Ce projet montre une fois de plus comment la population de la montagne reste soudée et fait preuve de résilience», déclare Eva Jaisli, présidente du Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne. «Momentum» renvoie d'ailleurs directement à la symbolique de saisir les bons moments, relève Esther Bellwald. En physique aussi, le mot indique qu'on reste en mouvement, qu'on arrive quand même à avancer.»