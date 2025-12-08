L'hôtellerie suisse a franchi la barre des 25 millions de nuitées au cours de la saison estivale écoulée, une première dans les annales de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les hôteliers helvétiques peuvent avoir le sourire à l'orée de la saison hivernale. (archive) ATS

Keystone-SDA ATS

La performance a notamment été alimentée par un bond de 4,1% de la fréquentation sur le seul mois d'octobre à 3,5 millions de nuitées. Chacun des mois de la belle saison, qui court de mai à fin octobre, a connu une hausse de la demande en comparaison annuelle. Au final, les statisticiens fédéraux recensent dans un rapport encore provisoire lundi une progression de 2,6% à 25,1 millions de nuitées. L'évolution est attribuable tant aux hôtes indigènes (+2,8%) qu'aux visiteurs en provenance de l'étranger (+2,4%).

Les Etats-Unis notamment ont étoffé leur contribution de 3,1% à 2,5 nuitées, un chiffre inédit depuis 40 ans. La demande européenne a pour sa part gagné 3,8% à 6,9 millions de nuitées.

La raréfaction des hôtes coréens, indiens ou en provenance des pays du Golfe a contrarié le net rebond de plus de 11% de la fréquentation chinoise. La demande asiatique a ainsi reculé de 1,1% à 2,9 millions de nuitées.

Afrique et Océanie également ont réduit leur contribution, de respectivement 2,3% et 1,4%. Les Grisons (+4,9%) et la région zurichoise (+2,4%) se profilent comme les principaux gagnants de ce regain de fréquentation, quand les régions de Genève (-0,9%) et de Berne (-0,5%) ont été exclues du festin.