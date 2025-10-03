Les établissements hôteliers helvétiques ont davantage attiré au cours de la saison estivale. La branche est en bonne voie de réaliser un nouveau record annuel, après près de 43 millions de nuitées en 2024.

La branche hôtelière est en bonne voie de réaliser un nouveau record annuel, après près de 43 millions de nuitées en 2024 (archives). sda

L'hôtellerie suisse a enregistré 5,0 millions de nuitées en août, soit une hausse de 3,2% ou de 154'000 nuitées par rapport au même mois de 2024, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés vendredi. La croissance atteignait 2,7% en juillet et 1,8% en juin.

Les visiteurs étrangers ont été plus nombreux à séjourner dans le pays en août, totalisant 2,8 millions de nuitées, soit un gain de 5%. En tête des contingents de visiteurs, les Allemands et les Américains ont affiché de fortes croissances, de respectivement 5% et 8%. Les Français, les Britanniques et les Néerlandais ont complété le Top 5.

La présence des visiteurs venus de Chine s'est renforcée, avec un nombre de nuitées en croissance de près de 20% à plus de 103'000 unités. Elle reste toutefois nettement inférieure à avant la pandémie de coronavirus, quand le nombre de nuitées atteignait 181'000. Les touristes suisses ont, eux, généré 2,2 millions de nuitées (+1,0%).

Des villes et leurs alentours ont tiré leur épingle du jeu, avec des bonds de 11% dans la région de Fribourg, de près de 10% dans celle de Bâle et de plus de 6% autour de Zurich. Le canton de Vaud (+6%), celui du Valais et Genève (+3% chacun) ont aussi attiré, quand la Suisse orientale a décliné.

La saison estivale, de juin à août, a connu une augmentation de 2,6% sur un an à 14,03 millions de nuitées.

Croissance du côté des Américains

Sur les huit premiers mois de l'année, le secteur a comptabilisé 30,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une hausse de 1,9% ou de 556'000 unités. La hausse est encore une fois plus marquée chez les visiteurs étrangers, qui ont totalisé 15,8 millions de nuitées (+3,3%), avec à nouveau les Allemands et les Américains en tête des contingents de touristes.

Les séjours des visiteurs en provenance de l'autre côté du Rhin ont affiché une modeste croissance de 1%, quand celle des ressortissants du pays à la bannière étoilée a frôlé 5%. Les Français ont dépassé le million de nuitées, devant les Italiens, les Néerlandais, les Chinois et les Indiens.

Chez les Suisses, la croissance s'est limitée à 0,4%, générant 14,5 millions de nuitées.

Sur huit mois, les plus fortes progressions ont été recensées dans la région bâloise (8,5%), celle de Fribourg et d'Argovie/Soleure (+5% chacune). Encore une fois, la Suisse orientale s'est retrouvée à la traîne (-0,3%) mais moins que la région bernoise (-2%).

Mi-septembre, Suisse Tourisme s'est dit optimiste pour la saison automnale. De nombreuses destinations prolongent effectivement leur exploitation jusqu'au mois de novembre afin d'attirer les visiteurs, notamment en montagne.