  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Conjoncture L'horizon s'éclaircit pour l'économie suisse

ATS

29.10.2025 - 14:36

Le pessimisme s'éloigne des acteurs de l'économie suisse, les risques ayant décru notamment en termes d'exportations. Le baromètre publié par UBS et l'institut CFA a connu une forte remontée en octobre, malgré le coup de boutoir des droits de douane américains.

Malgré cette remontada, l'indice reste en deçà des valeurs inscrites avant la mise en place de surtaxes de 39% sur les produits à la croix blanche entrant sur le territoire américain, tempèrent les experts.
Malgré cette remontada, l'indice reste en deçà des valeurs inscrites avant la mise en place de surtaxes de 39% sur les produits à la croix blanche entrant sur le territoire américain, tempèrent les experts.
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 14:36

29.10.2025, 14:48

L'indice UBS CFA a bondi de 38,7 points, s'établissant à -7,7 points en octobre, après deux mois de forte négativité, selon le communiqué paru mercredi.

Historiquement, une dégringolade majeure comme celle qui s'est produite en août (-53,8 points après +2,4% en juillet), au moment de l'entrée en vigueur des droits de douane américains à l'encontre de la Suisse, est suivie par un net rebond. Celui enregistré en octobre est toutefois l'un des plus marqués de l'histoire de cet indicateur, assurent les auteurs de l'étude, juste après ceux intervenus lors de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid.

Malgré cette remontada, l'indice reste en deçà des valeurs inscrites avant la mise en place de surtaxes de 39% sur les produits à la croix blanche entrant sur le territoire américain, tempèrent les experts.

«Tandis que les perspectives économiques de la Suisse restent légèrement négatives pour les six prochains mois, les analystes relèvent que les risques à la baisse ont significativement décru depuis septembre, en particulier en matière d'exportations», selon le document. Parallèlement, les attentes en termes de conjoncture dans la zone euro, aux Etats-Unis et en Chine se sont améliorées.

Une majorité de participants à l'enquête mise sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique de 1%, tant cette année que la prochaine. A titre de comparaison, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) anticipe une croissance du PIB de 1,3% en 2025, puis un ralentissement à 0,9% l'an prochain.

Plus de 70% des analystes s'attendent à un statu quo de la part de la Banque nationale suisse (BNS) en matière de taux dans les douze prochains mois.

Les plus lus

Le plus fort ouragan en 90 ans ravage Cuba: des scènes de chaos
Le casse du Louvre va-t-il livrer tous ses secrets aujourd'hui?
Lara Gut-Behrami exaspérée par la jeune génération de skieurs