Malgré cette remontada, l'indice reste en deçà des valeurs inscrites avant la mise en place de surtaxes de 39% sur les produits à la croix blanche entrant sur le territoire américain, tempèrent les experts.

L'indice UBS CFA a bondi de 38,7 points, s'établissant à -7,7 points en octobre, après deux mois de forte négativité, selon le communiqué paru mercredi.

Historiquement, une dégringolade majeure comme celle qui s'est produite en août (-53,8 points après +2,4% en juillet), au moment de l'entrée en vigueur des droits de douane américains à l'encontre de la Suisse, est suivie par un net rebond. Celui enregistré en octobre est toutefois l'un des plus marqués de l'histoire de cet indicateur, assurent les auteurs de l'étude, juste après ceux intervenus lors de la crise financière de 2008 et de la pandémie de Covid.

Malgré cette remontada, l'indice reste en deçà des valeurs inscrites avant la mise en place de surtaxes de 39% sur les produits à la croix blanche entrant sur le territoire américain, tempèrent les experts.

«Tandis que les perspectives économiques de la Suisse restent légèrement négatives pour les six prochains mois, les analystes relèvent que les risques à la baisse ont significativement décru depuis septembre, en particulier en matière d'exportations», selon le document. Parallèlement, les attentes en termes de conjoncture dans la zone euro, aux Etats-Unis et en Chine se sont améliorées.

Une majorité de participants à l'enquête mise sur une croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique de 1%, tant cette année que la prochaine. A titre de comparaison, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) anticipe une croissance du PIB de 1,3% en 2025, puis un ralentissement à 0,9% l'an prochain.

Plus de 70% des analystes s'attendent à un statu quo de la part de la Banque nationale suisse (BNS) en matière de taux dans les douze prochains mois.