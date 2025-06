Les perspectives de croissance et d'inflation à long terme restent positives en dépit de la situation géopolitique mondiale, selon les analystes consultés pour établir le baromètre mensuel UBS-CFA. L'indicateur a progressé de 19,9 points pour atteindre -2,1 points.

Après le fort repli essuyé en avril, une reprise a été enregistrée en mai et s'est poursuivie en juin. Les attentes conjoncturelles ne sont plus que légèrement pessimistes. Ainsi, avec une probabilité estimée d'environ 50%, une croissance économique de 1 à 2% est attendue en Suisse au cours des trois à cinq prochaines années. La probabilité que la croissance s'inscrive en dessous de 1% est d'environ 43%. Par contre, une croissance de plus de 2% ne se voit attribuer qu'une chance sur dix.

Au sujet de l'inflation, deux analystes sur trois tablent sur un maintien dans la fourchette de 0 à 2% de la BNS. Un spécialiste sur cinq table toutefois sur une baisse des prix à la consommation. Seulement 10% projettent une inflation supérieure à 2%.

Dans le contexte de taux directeurs risquant sous peu de passer dans le négatif, les analystes ont donné leur avis sur leurs effets lorsqu'ils étaient en place entre 2015 et 2022. Ainsi, la majorité d'entre eux estiment qu'ils ont pesé sur la performance des caisses de pension ainsi que le revenu net des ménages tandis qu'ils ont soutenu la croissance du crédit et la progression des prix de l'immobilier. Les avis sont plus partagés concernant leurs effets sur l'inflation.

A l'international, l'optimiste regagne du terrain. Concernant les perspectives en Chine notamment, un ralentissement au cours des six prochains mois est attendu par moins de 10% des sondés, contre environ 30% auparavant.

Les analystes sont également plus optimistes concernant la Bourse suisse: plus de 55% d'entre eux s'attendent ainsi à une hausse du SMI. Les avis sont néanmoins plus partagés concernant les Bourses américaines. L'indicateur est basé sur les réponses fournies par 47 analystes en Suisse entre le 12 et le 19 juin.