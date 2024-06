Le chiffre d'affaires des entreprises suisses actives dans le papier a reculé de 22% à 877,6 millions de francs. (archive) ATS

L'industrie du papier s'est montrée plus faible l'année dernière en Suisse. Les sociétés helvétiques fabricantes de papier, de carton et de films ont enregistré des résultats et des volumes de production en recul, selon les données publiées lundi par la faîtière SPKF.

Le chiffre d'affaires des entreprises suisses actives dans ce domaine a reculé de 22% à 877,6 millions de francs, et la production a suivi la même tendance avec 18% de moins en volumes soit à 876'703 tonnes, indique l'étude précisant que les sociétés Perlen Packaging et APS n'était pas comptabilisées.

Tous les types de papiers ont baissé, à l'instar des livraisons de papier graphique en recul de 30% et celle de papier journal de 17,6%. Seuls les papiers hygiéniques ont progressé en 2023, souligne la SPKF.

