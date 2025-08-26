  1. Clients Privés
Droits de douane L'industrie tech sonne l'alarme face à la baisse des commandes

ATS

26.8.2025 - 10:43

Les entreprises de l'industrie des machines, des équipements électriques, des métaux et d'autres branches technologiques broient du noir.

80% des entreprises veulent explorer de nouveaux marchés et 60% se lancer dans de nouveaux domaines d'activité. Elles sont 37% à envisager des suppressions de postes, du chômage partiel (28%) ou des délocalisations vers l'UE (31%). (archives)
ATS
ATS

Keystone-SDA

26.08.2025, 10:43

26.08.2025, 11:12

Leurs commandes se sont effondrées au second trimestre, avant même les annonces des droits de douane américains, laissant augurer d'une pente encore plus glissante pour la suite.

Au deuxième trimestre, le volume des commandes a chuté de 13,4% par rapport au partiel précédent, a indiqué la faîtière Swissmem mardi dans un communiqué. «Cela s'est produit avant l'annonce des droits de douane américains exorbitants de 39%», a souligné la fédération, ajoutant qu'"il faut donc s'attendre à une accélération de la baisse des entrées de commandes dans les mois à venir».

Pour Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem, «les incertitudes politiques ont touché de plein fouet la demande de biens d'investissement au deuxième trimestre. Nous nous trouvons dans une dangereuse spirale descendante, dont l'effet d'aspiration est désormais renforcé par les droits de douane américains».

Sur l'ensemble du premier semestre, les exportations ont reculé de 0,9% sur un an, notamment en raison d'une chute des ventes en Chine (-16,8%). Les envois vers l'Union européenne ont stagné (-0,1%), tandis que ceux vers les Etats-Unis ont légèrement augmenté (+1%).

Accords bilatéraux encore plus importants

«Les signes avant-coureurs du commerce avec les Etats-Unis se sont complètement inversés», a toutefois prévenu Swissmem. Alors que les exportations outre-Atlantique avaient accéléré de 5,3% au premier trimestre, elles ont reculé de 3,1% au second partiel.

Pendant la période sous revue, les entrepreneurs citent la force du franc, la faiblesse de la demande, la pression réglementaire et l'effondrement des activités américaines comme source de leurs maux.

Pour faire face à cette situation, 80% des entreprises interrogées par Swissmem veulent explorer de nouveaux marchés et 60% se lancer dans de nouveaux domaines d'activité. Elles sont néanmoins 37% à envisager des suppressions de postes, du chômage partiel (28%) ou des délocalisations vers l'UE (31%).

«Des licenciements sont incontournables. L'ampleur de ces derniers dépendra de la rapidité avec laquelle les responsables politiques désamorceront les droits de douane américains de 39%», a lancé la faîtière. Le nombre d'employés dans le secteur a déjà diminué de 3100 personnes entre avril et juin.

Face à ce constat, Swissmem en appelle au Conseil fédéral et au Parlement pour «réduire la bureaucratie et mettre le holà à de nouvelles réglementations» ainsi qu'à des taxes supplémentaires. L'augmentation de la durée d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail à 24 mois pourra «éviter des licenciements massifs.»

«Les accords bilatéraux avec l'UE prennent (...) une importance encore plus grande», a insisté la fédération.

