L'industrie tech suisse a été mise sous pression au cours du troisième trimestre, selon Swissmem. Les entreprises du secteur ont tout de même vu leurs chiffres d'affaires augmenter sur un an.

Keystone-SDA ATS

De juillet à fin septembre, ces sociétés ont enregistré des recettes en hausse de 3,0% sur un an, rapporte un communiqué paru vendredi. Ce sont surtout les grandes entreprises qui y ont participé, tandis que les PME ont vu leurs revenus fléchir de 9%. Les entrées de commandes ont avancé de 5,4% sur la même période.

Sur neuf mois, il est indiqué une baisse de 0,7% du chiffre d'affaires et une stagnation pour les commandes. Les données ont été faussées par l'effet de base d'un trimestre faible l'année précédente, étoffe Swissmem.

Les droits de douane imposés par les Etats-Unis sur les produits suisses ont eu un impact sur la copie rendue. les exportations vers le pays de l'Oncle Sam ont en effet chuté de 14,2% sur un an, tandis que les exportations vers le reste du monde ont augmenté de 4,0%, en grande partie à destination de l'Europe.

Au chapitre des perspectives, seulement 27% des sociétés membres de Swissmem s'attendent à une augmentation des commandes sur les douze prochains mois. La faîtière a ainsi exigé «des décisions politiques rapides afin d'améliorer les conditions-cadres pour l'industrie tech, orientée vers l'exportation».