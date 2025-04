Une enquête de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) montre que les entreprises du canton ont vécu une année 2024 mitigée. Le bilan est plutôt positif pour le secteur des services, tandis que l'industrie a souffert.

L'industrie vaudoise a davantage souffert que le secteur tertiaire l'an dernier, selon une enquête de la CVCI (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Quelque 40% des sondés dans l'industrie ont reconnu avoir vécu une année «difficile, voire mauvaise». Leur marge bénéficiaire s'est notamment «orientée à la baisse», indique mardi la CVCI dans un communiqué.

Dans le tertiaire, les entreprises sont globalement «satisfaites» de l'année écoulée, même si près d'un tiers d'entre elles ont vu leur situation bénéficiaire se replier.

Pour les mois à venir, si les perspectives demeurent positives dans le secteur tertiaire, l'industrie ne semble «pas encore avoir atteint le creux de la vague», poursuit la CVCI. En matière d'emploi, le marché s'annonce «robuste» avec, de manière générale, une «tendance légèrement à la hausse» au niveau des effectifs en 2025.

Les préoccupations liées au recrutement sont en recul par rapport à l'an dernier. En revanche, les craintes sur la situation économique générale et la recherche de nouveaux clients sont en hausse. En cause: «un niveau d'incertitudes extrêmement élevé», liés aux tensions commerciales et aux questions relatives aux droits de douane.

L'enquête de la CVCI a été menée du 24 février au 8 avril 2025, et 870 réponses ont été reçues (272 entreprises industrielles et 668 sociétés de services). L'ensemble des entreprises ayant répondu occupe près de 50'000 collaborateurs dans le canton de Vaud, ce qui correspond à environ un emploi privé sur sept et rend donc les tendances dégagées «très représentatives».