L'inflation est restée stable en mars, comparé au mois précédent. En glissement annuel, l'indice des prix à la consommation (IPC) établi par l'Office fédéral de la statistique (OFS) a grimpé de 0,3%, comme en février.

En mars, les prix des carburants, notamment, ont baissé en Suisse (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

La stabilité de l'indice sur un mois, à 107,5 points, résulte de tendances opposées qui se sont dans l'ensemble compensées, explique jeudi l'OFS dans son relevé mensuel.

Ainsi, les prix ont augmenté pour les voyages à forfait internationaux, les journaux et magazines par abonnement, ainsi que pour l'habillement et les chaussures. A l'inverse, les prix ont baissé dans la parahôtellerie, la location de véhicules, les carburants et le mazout.