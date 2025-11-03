  1. Clients Privés
Prix L'inflation s'amenuise sur un an en octobre

ATS

3.11.2025 - 09:55

Les prix à la consommation en Suisse ont baissé de 0,3% au mois d'octobre. L'inflation sur un an s'est amenuisée à 0,1%, contre encore 0,2% un mois plus tôt, indique l'Office fédérale de la statistique lundi à l'occasion de son relevé périodique.

Jouant sur l'adage selon lequel ce qui est rare est cher, les prix de loyers constituent un pilier durable du renchérissement en Suisse. (archive)
ATS
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 09:55

03.11.2025, 10:15

Les économistes consultés par l'agence AWP tablaient sur un niveau d'inflation annuel de 0,1% à 0,3%. Le recul des prix sur un mois n'était pas attendu à plus de 0,1%.

Le prix des produits importés notamment a contribué à brider le renchérissement, avec un recul de 0,5% sur un mois et de 1,3% sur douze. Si les prix des produits indigènes se sont érodés de 0,2% en glissement séquentiel, ils ont enflé de 0,5% en comparaison annuelle.

Hors produits frais, saisonniers, énergie et carburants, l'inflation sous-jacente s'établissait le mois dernier à 0,5%.

