  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Prix L'inflation s'est accélérée en août aux Etats-Unis à 2,7%

ATS

26.9.2025 - 15:12

L'inflation s'est accélérée en août aux Etats-Unis à 2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE publié vendredi.

A 2,7%, contre 2,6% en juillet, l'inflation paraît s'éloigner encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%. (archives)
A 2,7%, contre 2,6% en juillet, l'inflation paraît s'éloigner encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%. (archives)
ATS

Keystone-SDA

26.09.2025, 15:12

26.09.2025, 15:14

A 2,7%, contre 2,6% en juillet, l'inflation paraît s'éloigner encore de la cible de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui est de 2%.

D'un mois sur l'autre, l'indice accélère aussi légèrement (à 0,3% après 0,2%).

L'inflation sous-jacente (hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation) est en revanche stable par rapport au mois précédent, à 2,9% en glissement annuel, rapporte le ministère américain du Commerce.

Ces évolutions étaient attendues par les investisseurs, selon le consensus publié par MarketWatch.

Le rapport PCE contient pour eux des bonnes nouvelles: les revenus personnels ont augmenté plus qu'anticipé, de même que la consommation des ménages, signes que la première économie mondiale tourne encore en dépit des turbulences sur le front des droits de douane.

La plupart des experts s'attendent à voir les prix augmenter aux États-Unis au fur et à mesure que seront répercutées les taxes sur les produits importés mises en place à un rythme soutenu par le président Donald Trump depuis son retour au pouvoir en janvier.

Jeudi soir, il en a encore annoncé de nouvelles: sur les médicaments, mais aussi les camions et les meubles produits hors des Etats-Unis.

Les plus lus

Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie
Netanyahu applaudi et hué – Des délégués quittent la salle
Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles
Risque d'incendie – BMW rappelle des centaines de milliers de voitures
L’inflation s’accélère aux Etats-Unis
Argent mondial pour une pépite argovienne en M23 !