Macro économie L'inflation suisse reste stable à 0,2% en septembre

ATS

2.10.2025 - 08:56

Les prix sont restés stables dans l'ensemble sur un an (archives)
Les prix sont restés stables dans l'ensemble sur un an (archives)
ATS

Les prix à la consommation ont fait preuve de stabilité en septembre sur un an. Les prix ont cependant légèrement reculé par rapport au mois précédent.

Keystone-SDA

02.10.2025, 08:56

Pendant la période sous revue, l'inflation a augmenté de 0,2% sur un an pour s'établir à 107,5 points, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé mensuel. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) s'est par contre contracté de 0,2%.

Cette évolution est inférieure aux prévisions des économistes interrogés par l'agence AWP. Ces derniers prévoyaient que le renchérissement s'établisse en septembre entre -0,2% et 0,0%.

L'OFS explique cette baisse des prix notamment dans la parahôtellerie (-11,5%) et dans les locations de véhicules personnels (-13,2%). Les hausses revenaient aux prix des tricots pour femmes et pour hommes (+10,3% et +6,5%) ainsi qu'aux baies (+6,7%).

