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Renchérissement L'inflation sur un an atteint 0,6% en mai

ATS

4.6.2026 - 10:08

Les prix à la consommation en Suisse ont progressé de 0,2% dans le courant du mois de mai, portant l'inflation sur un an à 0,6%, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son point de situation mensuel.

Les loyers du logement constituent toujours un pilier du renchérissement en Suisse. (archive)
Les loyers du logement constituent toujours un pilier du renchérissement en Suisse. (archive)
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 10:08

04.06.2026, 10:11

Le renchérissement annualisé s'est ainsi maintenu à son niveau du mois d'avril, après avoir été multiplié par deux par rapport à mars.

Les économistes interrogés par AWP tablaient en moyenne sur une inflation de 0,7% sur un an en mai, alimentée par un renchérissement de 0,2% à 0,3% depuis fin avril.

L'indice des prix à la consommation (IPC) a enflé de 1,3 point à 101,3 points par rapport à décembre 2025.

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