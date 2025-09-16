  1. Clients Privés
Les prix décollent L'or bat un nouveau record avant les annonces de la Fed

ATS

16.9.2025 - 07:05

L'or a franchi à la hausse un nouveau palier historique, porté par l'affaiblissement du dollar avant le début d'une réunion très attendue de deux jours au terme de laquelle la Réserve fédérale américaine (Fed) devrait abaisser ses taux directeurs.

L'once de métal précieux est montée à 3689,25 dollars dans la nuit de lundi à mardi, un nouveau record.
L'once de métal précieux est montée à 3689,25 dollars dans la nuit de lundi à mardi, un nouveau record.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 07:05

L'once de métal précieux est montée à 3689,25 dollars dans la nuit de lundi à mardi, un nouveau record, avant de redescendre quelque peu. Mardi vers 06h45, les 31,1 grammes de métal jaune se négociaient à 3682,70 dollars (+0,1%).

Sur un mois, le prix de l'or a décollé de 10,4% et sur un an de 43%.

Selon les analystes de Trading Economics, l'or profitait de la faiblesse du dollar, qui encourage l'achat de ce métal, avant le début ce mardi de la réunion de politique monétaire de la Fed. La banque centrale américaine devrait procéder à une premier baisse de ses taux directeurs cette année, les abaissant de 25 points de base alors que les tensions se font vives à ce sujet avec la Maison Blanche.

Les achats importants d'or par les banques centrales soutiennent également la demande, ont récemment indiqué divers experts.

