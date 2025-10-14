  1. Clients Privés
Métal précieux L'or poursuit sa course folle

ATS

14.10.2025 - 11:47

Le cours de l'once d'or n'arrêtait plus de grimper mardi. Il a franchi un nouveau sommet historique à 4140 dollars. Les investisseurs se tournaient vers cette valeur refuge, craignant une escalade de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis.

L'once d'or a atteint un nouveau sommet à 4140 dollars (archives).
L'once d'or a atteint un nouveau sommet à 4140 dollars (archives).
ATS

Keystone-SDA

14.10.2025, 11:47

14.10.2025, 11:50

A 11h30, l'once d'or valait 4140,35 dollars. Il y a un an, elle s'échangeait autour de 2670 dollars. L'argent a aussi atteint un record, à plus de 53 dollars mardi, avant de reculer à 51,68 dollars.

La Chine a annoncé mardi des sanctions contre cinq filiales américaines de l'entreprise de construction navale sud-coréenne Hanwha Ocean, en représailles à des mesures américaines touchant l'industrie navale chinoise. Les deux pays ont aussi brandi des menaces respectives autour des terres rares, dont la Chine est le premier producteur mondial.

«L'inquiétude des marchés persiste aussi» en raison de la fermeture prolongée de l'administration américaine, qui selon le secrétaire au Trésor Scott Bessent commence à affecter l'économie, soulignait la plateforme Trading Economics dans un commentaire.

L'attention des investisseurs se tournera plus tard dans la journée vers Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed), qui prononcera un discours. Ils tenteront d'y déceler des indices quant à la trajectoire des taux d'intérêt outre-Atlantique.

