L'or poursuivait son ascension jeudi, reflet des baisses des taux d'intérêts des grandes banques centrales attendues par les investisseurs. Vers 09h40, l'once de métal précieux, soit 31,1 grammes, se négociait à un peu plus de 2078 dollars, progressant d'environ un dollar.

L'évolution récente des taux d'intérêt sur le marché des capitaux est considérée comme le principal moteur du prix de l'or. sda

Ces cinq derniers jours, il a gagné pas moins de 50 dollars, se rapprochant du sommet à 2135 dollars atteint début décembre.

L'évolution récente des taux d'intérêt sur le marché des capitaux est considérée comme le principal moteur du prix de l'or. Avec la spéculation sur la baisse des taux directeurs des grandes banques centrales l'année prochaine, les rendements des emprunts d'Etat ont fortement baissé ces derniers temps. Mercredi, les emprunts fédéraux américains d'une durée de dix ans se sont parfois négociés à un rendement de 1,89%, au plus bas depuis environ un an.

L'or devient plus attractif pour les investisseurs lorsque les taux d'intérêt reculent. La spéculation sur une baisse rapide et importante des taux d'intérêt par la banque centrale américaine (Fed) a récemment pesé sur les rendements des obligations d'Etat américaines et sur ceux du marché obligataire en général.

dpa