L'once d'or n'arrête plus de grimper. En dollars, elle a enchaîné cinq jours de records d'affilée et en euros aussi, la tendance est à la hausse avec un plus haut atteint à 3744 Euro. L'argent également n'a jamais été aussi coûteux. Les valeurs refuges jouaient leur rôle à plein face à des investisseurs prudents.

Keystone-SDA ATS

Vers 8h15, l'once valait 4360,10 dollars, en hausse de 0,7%. En quinze jours de négoce, c'est le onzième jour au cours duquel un sommet est atteint par le métal jaune. Rien qu'au cours de cette période, l'or a pris plus de 600 dollars ou 16%.

Le motif d'attraction de l'or reste le même: les investisseurs cherchent des endroits sûrs pour placer leur argent, au vu des regains de tensions commerciales entre Pékin et Washington ainsi que de la poursuite de la paralysie des services fédéraux outre-Atlantique, souligne la plateforme Trading Economics.

Depuis le début de l'année, le cours de l'or a bondi de plus de 60%, soutenu aussi par les achats des banques centrales.

Quant à l'argent, il gagnait 0,2% à 54,32 dollars.