Economie L'or poursuit son repli: l'once passe sous les 4000 dollars

ATS

27.10.2025 - 16:56

L'or continuait de se déprécier lundi, l'once de précieux métal glissant dans l'après-midi sous la barre des 4000 dollars. La perspective d'un apaisement du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine pesait sur les cours.

L'or continuait de se déprécier lundi, poursuivant la chute entamée la semaine dernière. (archive)
L'or continuait de se déprécier lundi, poursuivant la chute entamée la semaine dernière. (archive)
ATS

Keystone-SDA

27.10.2025, 16:56

27.10.2025, 17:30

Peu avant 16h30, les quelque 31,1 grammes d'or se négociaient à 3979,37 dollars, en chute de plus de 3,2%. En l'espace d'une semaine, le précieux métal a ainsi dégringolé de plus de 7,3%. Il avait atteint un niveau record de 4381 dollars le 20 octobre. Depuis le début de l'année, le métal jaune présente toutefois toujours un bond de près de 54%.

Avant une rencontre prévue jeudi entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, les deux pays se sont rapprochés dans le conflit douanier et commercial, parvenant lundi à un consensus. Une évolution qui a contribué à éloigner les investisseurs des valeurs refuge, dont l'or.

Ces derniers mois, les tensions géopolitiques et les craintes liées aux conséquences de la politique douanière agressive du gouvernement américain, ainsi que les spéculations sur une baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis, avait stimulé la demande pour l'or. Les achats effectués par les banques centrales ont également fait grimper les cours.

Tout comme l'or, l'argent perdait aussi nettement de son éclat, cédant pour sa part 4,3% à 46,49 dollars vers 16h40. L'argent a également connu une hausse considérable au cours des derniers mois, sa valeur ayant augmenté d'environ 56% depuis le début de l'année.

