  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Entrepises L'USS exige des hausses de salaires de 2% à 2,5% pour 2026

ATS

4.9.2025 - 09:30

L'Union syndicale suisse (USS) exige des augmentations générales de salaire de 2% à 2,5% pour 2026. Celles-ci sont nécessaires afin de compenser la hausse du coût de la vie et rattraper le retard salarial des dernières années, estime la faîtière.

Pour l'USS et son président Pierre-Yves Maillard, des hausses générales de salaires de 2% à 2,5% sont nécessaires pour 2026 (archives).
Pour l'USS et son président Pierre-Yves Maillard, des hausses générales de salaires de 2% à 2,5% sont nécessaires pour 2026 (archives).
ATS

Keystone-SDA

04.09.2025, 09:30

04.09.2025, 09:40

Alors que la productivité a augmenté de 11% ces dix dernières années, les salaires réels ont stagné. Dans de nombreux domaines, le pouvoir d'achat des travailleurs n'est guère plus élevé qu'en 2015, voire inférieur, déplore l'USS jeudi. Il y a donc un besoin de rattrapage.

De plus, les primes d'assurance maladie et les loyers continuent de grever le budget des ménages, même si l'inflation a baissé, ajoute la faîtière.

Selon elle, les entreprises peuvent dans l'ensemble supporter les hausses demandées. Certes, les droits de douane imposés par Donald Trump et le franc fort représentent une charge pour les branches concernées, mais 99% de la population active ne sont pas ou guère concernés par les droits de douane américains, relève l'USS.

Les plus lus

«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps
«J'ai senti que j'avais quatre personnes autour de moi, ils me touchaient...»
Voyant ses droits de douane menacés, Trump saisit la Cour suprême
Ce que l'on sait des garanties de sécurité envisagées pour l'Ukraine
F-35: le DDPS sur la défensive – «Nous n'avons jamais pu consulter les contrats»
«Les gens peuvent rajeunir en vieillissant» - L’échange fou entre Xi et Poutine !