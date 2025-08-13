  1. Clients Privés
FR

Banques La Banque cantonale bernoise (BCBE) a progressé sur six mois

ATS

13.8.2025 - 07:53

La Banque cantonale bernoise (BCBE) a dévoilé mercredi un bénéfice net en hausse sur six mois. La direction se dit prudemment optimiste pour la suite des opérations, après un début d'année difficile entre volatilité, conflits géopolitiques et taux bas persistants.

Pour 2025 dans sa globalité, l'établissement bernois souligne une situation économique mondiale qui "apporte son lot d'incertitudes", sans donner de précisions chiffrées. "La persistance des taux bas et la volatilité élevée des marchés financiers donneront du fil à retordre dans les mois à venir."
Pour 2025 dans sa globalité, l'établissement bernois souligne une situation économique mondiale qui "apporte son lot d'incertitudes", sans donner de précisions chiffrées. "La persistance des taux bas et la volatilité élevée des marchés financiers donneront du fil à retordre dans les mois à venir."
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 07:53

13.08.2025, 08:07

De janvier à juin, le produit d'exploitation a augmenté de 2,4% à 277,0 millions de francs, indique un communiqué. Le résultat net des opérations d'intérêts a avancé de 1,4% à 191,4 millions. Celui des commissions et prestations de service a bondi de 11,1% à 62,6 millions.

Le résultat opérationnel a par contre reculé de 3,6%, à 113,8 millions de francs, alors que les charges d'exploitation ont augmenté de 4,4%. Le bénéfice net a finalement atteint 76,3 millions, soit 1,4% de plus.

Le volume des prêts à la clientèle a atteint 30,9 milliards (+1,3%) de francs, dont 29,2 milliards en créances hypothécaires (+3,0%). Les dépôts de la clientèle ont progressé de 1,7%, à 27,5 milliards. Quant à la masse sous gestion, elle est revendiquée en hausse de 1,7% à 43,6 milliards.

Pour 2025 dans sa globalité, l'établissement bernois souligne une situation économique mondiale qui «apporte son lot d'incertitudes», sans donner de précisions chiffrées. «La persistance des taux bas et la volatilité élevée des marchés financiers donneront du fil à retordre dans les mois à venir.»

