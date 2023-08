La Banque cantonale bernoise (BCBE) a vu son bénéfice bondir au 1er semestre, grâce notamment à la hausse des taux d'intérêt. Les prêts à la clientèle ont encore progressé dans un contexte de vitalité du marché immobilier. Elle est confiante pour l'exercice en cours.

La Banque cantonale de Berne (BCBE) a connu un semestre solide (archives). ATS

Au cours des six premiers mois de l'année, le résultat commercial a bondi de 10,6% à 270,2 millions de francs, indique l'établissement cantonal mercredi dans un communiqué. Le résultat opérationnel s'est pour sa part accru de 42,7% à 115,7 millions. Au final, le bénéfice net a progressé de 24,6% à 75,6 millions.

Les prêts à la clientèle ont crû de 1,6% à 28,1 milliards de francs, dont 26,4 milliards de créances hypothécaires, ce qui s'explique par le dynamisme de l'immobilier, indique la BCBE. Les fonds de la clientèle se sont enrobés de 0,8% à 27,6 milliards de francs.

L'augmentation des prêts à la clientèle et la normalisation des taux d'intérêt ont profité aux opérations d'intérêt, pilier de la rentabilité de l'établissement, dont le résultat brut a bondi de 30,7% à 197,5 millions de francs. En revanche, le résultat des commissions et prestations de services s'est tassé de 7,1% à 52,5 millions, dans un contexte de volatilité boursière et d'incertitudes.

Les charges d'exploitation se sont alourdies de 3,1% à 129,8 millions de francs. Quant à la masse sous gestion, elle a progressé de 4,0% en l'espace de six mois à 40,6 milliards.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023, le directeur général Armin Brun se dit confiant. «Nous tablons sur un résultat net supérieur à celui de 2022», a-t-il déclaré, cité dans le communiqué.

Enfin, la banque a également annoncé la nomination de Domenico Sottile à la tête du département clients clés et gestion d'actifs. A ce titre, il siégera à la direction générale. M. Sottile était jusqu'ici responsable de la gestion de fortune chez UBS pour la région de Soleure.

rq