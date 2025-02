La Banque cantonale vaudoise (BCV) a enregistré un bénéfice en baisse au cours de son exercice 2024, expliqué par un environnement de taux d'intérêt moins favorable et par une année 2023 de comparaison record. Le conseil d'administration pourra tout de même proposer à ses actionnaires un dividende haussé de 10 centimes à 4,40 francs par action.

Le logo de la Banque Cantonale Vaudoise, BCV, photographié sur le siège de la Place Saint-Francois à Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Keystone-SDA, ib ATS

De janvier à fin décembre, les recettes d'exploitation sont restées stables à 1,16 milliard de francs, indique un communiqué paru jeudi. Le résultat opérationnel est affiché à 515 millions, soit en recul de 5%. Enfin, le bénéfice net est de 441 millions, contre 469 millions un an plus tôt.

Les charges d'exploitation se sont faites plus lourdes, prenant 3% à 557 millions. Les charges du personnel ressortent en hausse de 6% à 387 millions, alors que les autres charges d'exploitation ont diminué de 4% à 170 millions.

Principal contributeur aux recettes de la banque, le résultat net des opérations d'intérêt a baissé de 7% à 554 millions. Le résultat des opérations de commissions a de son côté augmenté de 9% à 369 millions. Enfin, les revenus des opérations de négoce ont fait de même à 195 millions, soit 2% de plus.

Au 31 décembre, le total du bilan atteignait les 60,6 milliards, contre 58,9 milliards un an plus tôt. La masse sous gestion a gonflé de 6% à 124,2 milliards et l'afflux net de nouveaux fonds s'inscrit à 3,3 milliards.

Au chapitre des redistributions, le canton de Vaud recevra 286 millions, soit 254 millions de dividendes, auxquels s'ajoutent 32 millions d'impôts cantonaux et communaux relatifs à l'exercice 2024, précise la banque.

Ces chiffres répondent à moitié aux attentes des analystes interrogés qui tablaient sur un bénéfice annuel de 436 ou 447 millions.

Pour 2025, la direction ne donne pas de précisions chiffrées pour l'heure.

La BCV a également annoncé proposer la nomination de Sandra Hauser au conseil d'administration. A la tête de la société de conseil acreas GmbH, elle a auparavant été administratrice d'Assura, de la Banque cantonale d'Uri, et depuis 2024 de Cembra Money Bank. Elle succèdera à Ingrid Deltenre qui a souhaité remettre son mandat à la prochaine assemblée générale prévue le 8 mai.