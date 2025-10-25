  1. Clients Privés
Finances publiques La Banque de France tire la sonnette d’alarme : le pays risque un «étouffement progressif»

Basile Mermoud

25.10.2025

La situation dégradée des finances publiques fait courir à la France le risque d'un «étouffement progressif», a averti samedi le gouverneur de la Banque de France, dans une interview publiée par La Croix au lendemain du maintien de la note souveraine par Moody's, mais avec une perspective négative.

Francois Villeroy de Galhau au Forum économique mondial, à Davos, le 22 janvier 2025 (archives).
Francois Villeroy de Galhau au Forum économique mondial, à Davos, le 22 janvier 2025 (archives).
AFP

Agence France-Presse

25.10.2025, 12:55

25.10.2025, 13:10

«Toutes les agences (de notation) s'alarment de l'instabilité politique et de notre sérieux problème budgétaire», a souligné François Villeroy de Galhau, pour qui le pays n'est toutefois «pas menacé de faillite, mais d'étouffement progressif», notamment en raison du poids croissant des intérêts de la dette.

Le gouverneur était interrogé sur l'avertissement lancé vendredi par l'agence de notation Moody's, qui a maintenu la note souveraine de la France mais a abaissé sa perspective de «stable» à «négative».

Journée internationale du nanisme. «Le nombre de personnes qui se sont fait traiter de Passe-Partout…»

Journée internationale du nanisme«Le nombre de personnes qui se sont fait traiter de Passe-Partout…»

Moody's a expliqué vouloir ainsi refléter «les risques croissants d'un affaiblissement des institutions et de la gouvernance en France, ainsi que d'un recul partiel des réformes structurelles». Elle souligne le risque de «fragmentation durable du paysage politique du pays», qui peut «nuire au fonctionnement des institutions», avec des gouvernements «continuant à lutter pour obtenir une majorité parlementaire».

M. Villeroy de Galhau a également averti du risque «par contagion», d'«emprunts plus chers pour les ménages – le crédit immobilier – et les entreprises» en France.

Le maintien par Moody's de la note Aa3 (dette de bonne qualité) «dit que notre pays garde des atouts», a néanmoins souligné le gouverneur de la Banque de France, qui s'attend à une croissance d'au moins 0,7% cette année. Interrogé sur la taxe Zucman, en débat samedi au Parlement dans le cadre de l'examen du budget 2026, il a plaidé pour que «ceux qui ont le plus» s'acquittent de «leur juste part d'impôt».

«Aujourd'hui, il n'est pas juste que les plus aisés minorent leur impôt via des mécanismes comme les holdings patrimoniales, ou diverses niches fiscales. Ceci doit changer», a-t-il déclaré, tout en alertant sur le risque que ferait peser un «impôt magique» sur «les entrepreneurs, et ceux qui créent des emplois et qui innovent.»

«Je ne sais pas quel est l'imbécile...». Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

«Je ne sais pas quel est l'imbécile...»Brigitte Bardot prend la parole après des rumeurs de décès

Mi-septembre, François Villeroy de Galhau s'était déjà dit favorable à «des mesures anti-optimisation fiscale sur les hauts patrimoines», afin que le redressement des finances publiques soit «ressenti comme juste». Il y a dix jours, le gouverneur de la Banque de France avait appelé les partis politiques en France à faire «des compromis», disant en avoir assez du «gâchis politique».

