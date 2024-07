La société immobilière PSP Swiss Property a racheté l'immeuble abritant le siège de la banque Edmond de Rothschild à Genève. Cette dernière réunira l'ensemble de ses activités genevoises dans un bâtiment au sein de l'écoquartier de l'Étang à Vernier.

Dans son nouveau siège à Vernier, la banque Edmond de Rothschild réunira ses 800 collaborateurs genevois au sein d'un même bâtiment, contre six actuellement (archives). ATS

ATS

Le prix d'achat de cet immeuble commercial d'une surface de 4150 m2 se monte à 58 millions de francs suisses, a indiqué PSP Swiss Property, basée à Zoug, dans un communiqué publié lundi soir.

L'immeuble, acheté vendredi dernier et situé rue de Hesse 18, dispose d'une surface pour bureaux de 3700 m2 et d'un entrepôt de 450 m2, précise PSP Swiss Property.

Projet d'hôtel

Le vendeur, la banque Edmond de Rothschild, quitte ainsi son siège social et le louera jusqu'à fin juin 2026. «Le bâtiment génère un rendement net initial attractif de 4% et dispose d'un potentiel de développement et donc de revenus intéressant à moyen et long terme», affirme PSP Swiss Property. Cette dernière a l'intention de repositionner l'immeuble en tant qu'hôtel.

PSP Swiss Property possède six autres immeubles de bureaux dans le quartier qu'elle entend «rendre encore plus attractif».

De son côté, la banque Edmond de Rothschild annonce dans un autre communiqué qu'elle rassemblera l'ensemble de ses activités à Genève dans un bâtiment au sein de l'écoquartier de l'Étang à Vernier, à partir d'octobre 2024. Ce nouveau siège, nommé Belvédère, s'étend sur 13'000 m2 et permettra de réunir les 800 collaborateurs genevois au sein d'un même bâtiment, contre six actuellement.

lf