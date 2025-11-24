  1. Clients Privés
Cryptomonnaies La BCE alerte sur les risques liés au boom des stablecoins

ATS

24.11.2025 - 15:32

Les risques pour la stabilité financière de la zone euro liés aux stablecoins, ces cryptomonnaies adossées aux devises classiques, restent limités, mais leur expansion rapide nécessite une «surveillance étroite», indique la BCE lundi.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies à la valeur stable, indexée sur de véritables devises, qui offrent la perspective de paiements à moindre frais, immédiats et sécurisés, partout dans le monde.
24.11.2025, 15:32

24.11.2025, 16:00

Les stablecoins restent «peu utilisés pour des transactions réelles», surtout en zone euro, et «n'ont pas encore provoqué de sorties importantes de dépôts bancaires», note la Banque centrale européenne dans un article publié avant la parution complète de son rapport sur la stabilité financière, prévue mercredi.

«Néanmoins, leur croissance rapide et leur adoption possible dans de nouveaux usages pourraient introduire des risques pour la stabilité financière à l'avenir», avertissent les auteurs de l'article.

Les stablecoins sont des cryptomonnaies à la valeur stable, indexée sur de véritables devises, qui offrent la perspective de paiements à moindre frais, immédiats et sécurisés, partout dans le monde.

Selon l'étude, s'ils étaient «largement adoptés, les ménages pourraient remplacer une partie de leurs dépôts bancaires par des avoirs en stablecoins».

Cela «réduirait une source clé de financement pour les banques et les laisseraient dépendantes de ressources plus volatiles», selon le document.

La régulation récente sur les marchés des crypto-actifs – règlement «MiCAR» en Europe et «Genius Act» poussé par Donald Trump aux États-Unis – a contribué à stimuler la demande en stablecoins.

Leur capitalisation dépasse désormais 280 milliards de dollars, soit environ 8 % du marché total des crypto-actifs, note l'article de la BCE.

Les stablecoins émis sont très majoritairement adossés au dollar, principalement le Tether, émis par l'organisation qui porte le même nom et USDC, créé par la société Circle, tandis que ceux en euros restent marginaux, représentant environ 1% de la capitalisation.

Les différences de règles entre pays créent cependant une autre source de risque pour les stablecoins en Europe, selon l'article.

Par exemple, si l'une de ces cryptomonnaies est émise à la fois dans l'UE et hors UE, les réserves européennes pourraient ne pas suffire pour satisfaire toutes les demandes de rachat, augmentant le risque de panique sur les marchés.

«Cela justifie des mesures de protection supplémentaires avant l'accès au marché européen», concluent les auteurs.

