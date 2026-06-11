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Politique monétaire La BCE relève ses taux de 0,25 point face à l'inflation

ATS

11.6.2026 - 14:31

La décision de relèvement des taux donne une bonne position à la Banque centrale européenne pour faire face à l'incertitude engendrée par la guerre, estime la BCE (archives).
La décision de relèvement des taux donne une bonne position à la Banque centrale européenne pour faire face à l'incertitude engendrée par la guerre, estime la BCE (archives).
ATS

La Banque centrale européenne (BCE) a relevé jeudi de 0,25 point de pourcentage ses taux directeurs, restés inchangés depuis juillet 2025, pour contrer l'inflation liée au conflit au Moyen-Orient. La décision était attendue par l'ensemble des observateurs.

Keystone-SDA

11.06.2026, 14:31

11.06.2026, 14:44

«Grâce à la décision prise aujourd'hui, le Conseil des gouverneurs reste en bonne position pour faire face à l'incertitude engendrée par la guerre», déclare le communiqué de décisions du jour. Le taux de dépôt, qui fait référence, est porté à 2,25%, le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal se situent désormais respectivement à 2,40% et 2,65%.

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