Banques La BCGE ralentie par les taux d'intérêts au premier semestre

ATS

19.8.2025 - 07:46

La Banque cantonale de Genève (BCGE) a fait état d'un résultat opérationnel et d'un bénéfice net en recul sur les six premiers mois de l'année, en raison de la baisse des taux d'intérêts.

Au premier semestre, le résultat net de la BCGE a atteint 94,0 millions de francs, 19% de moins par rapport à la même période l'exercice précédent. (archives)
Au premier semestre, le résultat net de la BCGE a atteint 94,0 millions de francs, 19% de moins par rapport à la même période l'exercice précédent. (archives)
ATS

Keystone-SDA

19.08.2025, 07:46

19.08.2025, 08:18

L'établissement du Quai de l'Ile a renforcé ses fonds propres, mais s'attend à un résultat en retrait pour la suite des opérations.

De janvier à juin, le résultat net a atteint 94,0 millions de francs, soit 19% de moins par rapport à la même période l'exercice précédent, indique un communiqué paru mardi.

Le résultat opérationnel a chuté de 18,9% à 110,9 millions. Les charges d'exploitation ont pesé plus lourdement de 1,2% à 151,8 millions. Et le produit d'exploitation s'est amoindri de 7,7% à 276,5 millions.

Résultat en repli attendu pour 2025

Fin juin, les actifs sous gestion atteignaient 37,1 milliards, en hausse de 0,4%. Les financements aux entreprises et aux particuliers frôlaient 21,1 milliards, soit 2,7% de plus.

La banque genevoise affichait fin juin un bilan de 33,9 milliards, en progression de 4,5%.

Le ratio de fonds propres durs (Tier1) a avancé de 3 points de base, à 15,92% par rapport à fin décembre.

Pour 2025, la direction s'attend à un résultat «en retrait par rapport à 2024, lié à l'environnement des taux d'intérêt et à une conjoncture fragilisée».

