Taux d'intérêt faibles La BCN a souffert des taux bas au premier semestre

ATS

20.8.2025 - 11:45

Malgré la baisse de sa principale source de revenu, la Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a bien résisté au premier semestre. L'activité commerciale dans le domaine hypothécaire et dans la gestion de patrimoine a contenu la baisse du résultat opérationnel.

La BCN devra composer avec le faible niveau des taux d'intérêt à court terme. Par ailleurs, l'introduction de droits de douane très élevés pour le principal marché d'exportation du canton s'ajoute à un ralentissement économique déjà présent depuis de nombreux mois.
La BCN devra composer avec le faible niveau des taux d'intérêt à court terme. Par ailleurs, l'introduction de droits de douane très élevés pour le principal marché d'exportation du canton s'ajoute à un ralentissement économique déjà présent depuis de nombreux mois.
ATS

Keystone-SDA

20.08.2025, 11:45

20.08.2025, 11:51

Le résultat brut des opérations d'intérêt a essuyé un repli de 5,5% sur un an à 60,84 millions, souffrant de la baisse des taux d'intérêt. La progression des volumes de crédit a permis toutefois de contenir le recul, indique un communiqué mercredi.

Le résultat des opérations de commissions et des prestations de service a enregistré une progression de 2,3% à 15,88 millions. Les opérations de négoce avaient bénéficié de circonstances de marché particulièrement favorables au premier semestre 2024. Celles-ci se sont ensuite normalisées.

Sur les six premiers mois de l'année, les activités ont permis d'atteindre un résultat de 6,0 millions, en recul de 17,5%. Les autres résultats ordinaires ont rapporté 1,5 million.

Les charges de personnel ont progressé de 4,5% en lien avec l'augmentation des effectifs et les autres charges d'exploitation de 7,3%, portant le total à 40,0 millions.

Le résultat opérationnel s'est inscrit à 39,0 millions, en baisse de près d'un quart, mais légèrement au-dessus des attentes formulées en début d'exercice, selon la banque. Après attribution de 15,0 millions aux réserves pour risques bancaires généraux, le bénéfice semestriel se monte à 24,1 millions, en recul de 10,2% sur un an.

Activité de financement dynamique

De janvier à fin juin, la somme totale du bilan a augmenté de 1,4% à 12,2 milliards de francs. L'activité de financement a été importante, puisque tant les créances sur la clientèle que les créances hypothécaires ont enregistré une croissance nette qui se monte globalement à 2,8%. Au passif, l'augmentation de 7,6% du volume des dépôts de la clientèle, obligations de caisse comprises, a permis de financer cette croissance et de réduire les engagements envers les banques.

La BCN devra composer avec le faible niveau des taux d'intérêt à court terme. Par ailleurs, l'introduction de droits de douane très élevés pour le principal marché d'exportation du canton s'ajoute à un ralentissement économique déjà présent depuis de nombreux mois. Ceci pourrait engendrer des risques de défaillance impactant négativement le résultat annuel.

