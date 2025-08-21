  1. Clients Privés
Banques La BCV alourdie par les taux d'intérêt au premier semestre

ATS

21.8.2025 - 07:28

La Banque cantonale vaudoise (BCV) a dévoilé des résultats en retrait sur les six premiers mois de l'année. Avec un effet négatif de la baisse des taux d'intérêt, l'établissement souligne tout de même qu'il s'agit du troisième bénéfice le plus élevé de son histoire.

Le logo de la Banque Cantonale Vaudoise, BCV, photographiee sur le siege de la Place Saint-Francois ce mardi 28 septembre 2021 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
Le logo de la Banque Cantonale Vaudoise, BCV, photographiee sur le siege de la Place Saint-Francois ce mardi 28 septembre 2021 a Lausanne. (KEYSTONE/Laurent Gillieron)
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.08.2025, 07:28

De janvier à fin juin, les recettes d'exploitation sont restées stables sur un an à 579,3 millions de francs, rapporte un communiqué paru jeudi.

Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts a reculé de 8% à 268 millions. Celui des opérations de commissions a pour sa part avancé de 8% à presque 196 millions. Les revenus des opérations de négoce ont aussi enflé de 11% à 99,3 millions.

Le résultat opérationnel a fléchi de 3% à 250,8 millions. Pour les charges d'exploitation, l'augmentation de 2% dû aux salaires compensée par le recul de 6% des autres charges, n'a pas fait trembler le montant total resté stable à 282,2 millions.

Le bénéfice net est ainsi affiché en baisse de 3% à près de 215 millions. Aussi, la rentabilité des capitaux propres (ROE) s'est établi à 10,9% après 11,5% un an plus tôt.

Ces chiffres dépassent les prévisions des deux analystes interrogés par AWP qui visaient un bénéfice semestriel de 211 ou 213 millions.

La masse sous gestion a augmenté de 2% à 126,5 milliards, pour des nouveaux fonds plus importants à 0,9 milliard. Les dépôts de la clientèle ont pris 2% à 38,6 milliards.

Les crédits hypothécaires ont aussi augmenté de 2% à 34,8 milliards, tandis que les autres crédits ont progressé de 7% à 6,4 milliards. Le total au bilan a ainsi été de 61,2 milliards, soit 1% de plus.

Pour 2025, la direction ne donne pas, pour l'heure, de prévisions chiffrées.

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a renouvelé pour une durée de quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2029, les mandats d'Eftychia Fischer, comme présidente du conseil d'administration, et de Jean-François Schwarz, en tant que vice-président.

