  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Banques La BLKB prévoit de se séparer de sa filiale Radicant

ATS

24.9.2025 - 07:54

La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB) a décidé de se défaire de sa néo-banque Radicant. Des discussions sont actuellement en cours.

L'établissement rhénan entend se délester d'une manière ou d'une autre d'une participation qui a déjà coûté leurs places à son directeur général et à son président, en plus d'importants amortissements. (archive)
L'établissement rhénan entend se délester d'une manière ou d'une autre d'une participation qui a déjà coûté leurs places à son directeur général et à son président, en plus d'importants amortissements. (archive)
ATS

Keystone-SDA

24.09.2025, 07:54

24.09.2025, 07:56

Lors de sa réunion de mardi, le conseil de banque de la BLKB a décidé de mettre fin à sa participation dans sa filiale Radicant, a indiqué mercredi dans un communiqué l'établissement bancaire bâlois. Actionnaire majoritaire, la BLKB s'est fixée pour objectif de vendre Radicant. Une éventuelle restitution de la licence bancaire de Radicant est également à l'étude.

«Bien que Radicant ait récemment réalisé des progrès, notamment en termes de croissance de la clientèle et de développement d'applications pour les PME, le conseil de banque a conclu, après mûre réflexion, que la BLKB n'était pas la propriétaire le plus appropriée pour Radicant, qui a été fondée comme une banque numérique», a déclaré Thomas Bauer, président du conseil de banque, cité dane le communiqué.

M. Bauer n'a pas souhaité divulguer publiquement de calendrier précis, ni l'identité d'acquéreurs potentiels, «par crainte de perturber le processus de vente».

La cession actuellement prévue et une éventuelle restitution de la licence bancaire nécessitent, entre autres, l'approbation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

Les plus lus

Trump attaque, le Kremlin contre-attaque : «Nous ne sommes pas un tigre de papier»
Le couple Trump bloqué dans un escalier mécanique : la Maison Blanche fulmine !
«Carrousel d’argent» - Une banque privée suisse dans la tourmente
Il sort Liverpool du pétrin et se fait expulser dans la foulée !
Coupes massives: subventions, personnel et communes dans le viseur
Monument du cinéma, Claudia Cardinale a rendu son dernier souffle