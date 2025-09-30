  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Politique monétaire La BNS a accéléré ses achats de devises au deuxième trimestre

ATS

30.9.2025 - 10:45

La Banque nationale suisse (BNS) a acheté massivement plus de devises entre avril et fin juin qu'au cours des trimestres précédents.

La Banque nationale suisse (BNS) a acquis pour près de 5,06 milliards de francs de devises entre avril et fin juin (archives).
La Banque nationale suisse (BNS) a acquis pour près de 5,06 milliards de francs de devises entre avril et fin juin (archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 10:45

30.09.2025, 11:12

Elle a acquis pour près de 5,06 milliards de francs de devises, après s'être offert 49 millions en monnaies étrangères au premier trimestre.

Au deuxième trimestre de 2024, l'institut d'émission en avait acheté pour 103 millions de francs, peut-on lire dans un compte-rendu publié mardi.

Parmi ses instruments destinés à la mise en oeuvre de sa politique monétaire et outre la fixation du taux directeur, la BNS intervient sur les marchés des changes, notamment en achetant des devises étrangères pour limiter l'appréciation du franc.

Les plus lus

Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles
«Je me demande pourquoi je suis sur Terre» - L’immense désarroi des seniors !
Les SIG remboursent des propriétaires après surfacturation
Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !
«Emma Watson ignore à quel point elle est ignorante»
Réponse du Hamas attendue après l'annonce du plan Trump pour Gaza