La BNS abaisse son taux directeur à 1,00%

La Banque nationale suisse (BNS) a réduit, pour la troisième fois d'affilée, son taux directeur de 25 points de base à 1,00%, a annoncé jeudi l'institut d'émission helvétique. Ce dernier reste prêt à agir sur le marché des changes, si nécessaire.

L'institut d'émission helvétique a abaissé son taux directeur de 25 points de base à 1,00%, a-t-il annoncé jeudi dans un communiqué. Il s'agit du troisième assouplissement monétaire depuis mars dernier, date à laquelle il se situait encore à 1,50%.

Cette annonce est conforme aux attentes des économistes interrogés par l'agence AWP, qui tablaient sur un taux entre 0,75% et 1,25%. La grande majorité des experts visaient une valeur de 1%.

La pression inflationniste a à nouveau nettement diminué par rapport au trimestre précédent, notamment du fait de l'appréciation du franc au cours des trois derniers mois, observe la BNS. L'assouplissement de la politique monétaire décidé ce jour tient compte de la diminution de la pression inflationniste.

La décision de la BNS intervient dans le cadre d'une phase d'assouplissement monétaire mondiale. La Banque centrale européenne (BCE) a en effet abaissé ses taux directeurs de 25 points de base le 12 septembre et la Réserve fédérale américaine (Fed) de 50 points de base le 18 septembre.

Prévision d'inflation revue à la baisse

En outre, la BNS a revu sa prévision d'inflation à la baisse. Elle s'attend désormais à un renchérissement de 1,2% pour l'année en cours et de respectivement 0,6% et 0,7% pour 2025 et 2026, indique-t-elle jeudi.

En juin, lors du dernier pointage, l'inflation était attendue en hausse de 1,3% pour l'année en cours et à 1,1% pour 2025.

«La nouvelle prévision d'inflation conditionnelle s'établit nettement en dessous de celle de juin», écrit la BNS. L'appréciation du franc, le repli du cours du pétrole et la baisse des prix de l'électricité annoncée pour janvier prochain expliquent cette révision. En outre, le recul plus marqué de l'inflation devrait réduire les effets de second tour à moyen terme.

Pour la croissance, l'institut d'émission table toujours sur une progression du produit intérieur brut (PIB) «d'environ 1%» pour l'année en cours. La prévision est relevée pour 2025 à «environ +1,5%», après «environ 1%» lors des estimations en juin.Les estimations reposent sur l'hypothèse d'un taux directeur inchangé pendant toute la période de prévision.

