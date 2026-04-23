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Politique monétaire La BNS accuse une perte de 0,5 milliard au premier trimestre

ATS

23.4.2026 - 07:44

La Banque nationale suisse (BNS) a subi une perte de 0,5 milliard de francs au 1er trimestre, causée par les positions en monnaies étrangères. Celles-ci ont dégagé une perte de 8,2 milliards de francs, contre une plus-value de 7,8 milliards pour les stocks d'or.

Reflet de l'évolution des marchés de l'or, des changes et des capitaux, la performance financière de la BNS présente de fortes fluctuations (archives).
Reflet de l'évolution des marchés de l'or, des changes et des capitaux, la performance financière de la BNS présente de fortes fluctuations (archives).
ATS

Keystone-SDA

23.04.2026, 07:44

23.04.2026, 07:45

Les positions en francs ont généré un bénéfice 40,0 millions, indique jeudi l'institut d'émission.

Les économistes d'UBS anticipaient pour leur part une perte de 1 milliard de francs comme le scénario le plus probable pour la BNS au premier trimestre.

L'importante perte sur les positions en monnaies étrangères découle principalement des titres porteurs d'intérêts et les instruments sur taux d'intérêt ainsi que les titres de participation et les instruments de participation, qui ont enregistré des débours respectifs de 5,3 milliards et 6,3 milliards de francs. Le produit des intérêts a atteint 3,2 milliards et celui des dividendes, 0,6 milliard. Il faut ajouter à cela une charge d'intérêts de 0,2 milliard et des pertes de change de 0,2 milliard également.

Le stock d'or de la BNS n'a pas évolué depuis le dernier point de situation. Au 31 mars dernier, le prix du kilo de métal jaune s'échangeait à 118 400 francs, contre 110 919 francs trois mois auparavant.

Dans son communiqué, la BNS rappelle que sa performance financière dépend principalement de l'évolution des marchés de l'or, des changes et des capitaux. C'est pourquoi de fortes fluctuations sont la règle. Il est difficile d'en tirer des déductions pour le résultat de l'exercice en cours.

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