Sur neuf mois La BNS engrange un bénéfice de 12,63 milliards

ATS

31.10.2025 - 07:53

La Banque nationale suisse (BNS) a inversé la tendance durant l'été, parvenant à retrouver un bénéfice après un deuxième trimestre l'ayant entraîné dans les chiffres rouges. Le résultat intermédiaire après neuf mois a atteint 12,63 milliards de francs, contre une perte de 15,3 milliards au premier semestre, rapporte un communiqué paru vendredi.

L'institut d'émission a bénéficié d'une envolée du cours de l'or (archives).

ATS

Keystone-SDA

31.10.2025, 07:53

31.10.2025, 09:29

La performance demeure clairement moins bonne que celle dégagée l'année dernière, où cet indicateur avait atteint 62,48 milliards de francs de janvier à septembre.

Sur les neuf premiers mois de 2025, le profit réalisé sur les positions en monnaies étrangères s'est amélioré mais demeure en territoire négatif, passant à -9,05 milliards de -22,67 milliards au premier semestre.

Les positions en francs accusent un débours de 0,9 million de francs, contre une autre perte plus importante de 950,1 millions sur les six premiers mois de l'année.

L'institut d'émission a bénéficié d'une envolée du cours de l'or, dopant le résultat lié à ce métal précieux, qui a atteint 22,89 milliards, après 8,6 milliards au premier semestre.

Au troisième trimestre, le résultat intermédiaire a atteint 27,93 milliards de francs, à comparer aux 5,67 milliards du même partiel de 2024. Le résultat sur l'or a été plus que triplé en rythme annuel à 14,33 milliards et celui sur les positions en monnaies étrangères plus que quadruplé à 13,63 milliards. Les positions en francs ont dégagé un résultat de 74,9 millions, contre un débours de 1,73 milliard au troisième trimestre 2024.

La banque centrale souligne que son résultat dépend principalement de l'évolution sur les marchés de l'or, des changes et des capitaux. «C'est pourquoi de fortes fluctuations sont la règle, et il n'est que difficilement possible d'en tirer des conclusions pour le résultat de l'exercice en cours».

