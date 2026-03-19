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Politique monétaire La BNS garde son taux directeur à zéro dans un contexte de guerre

ATS

19.3.2026 - 10:08

La Banque nationale suisse (BNS) a opté pour le statu quo jeudi, lors de sa décision trimestrielle de politique monétaire, alors que le spectre de l'inflation ressurgit avec l'envolée du cours des hydrocarbures en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Le stock d'or de la BNS a permis d'atténuer la contreperformance des monnaies étrangères. (archive)
Le stock d'or de la BNS a permis d'atténuer la contreperformance des monnaies étrangères. (archive)
sda

Keystone-SDA

19.03.2026, 10:08

Pour la troisième fois consécutive, l'institut d'émission a décidé de conserver son taux directeur à 0,00%, niveau où il avait été abaissé en juin 2025.

La majorité des économistes interrogés par l'agence AWP avaient anticipé cette décision, face à une très faible inflation de 0,1% sur un an en février, largement dans les clous de l'objectif de stabilité des prix de 0% à 2% défendu par la banque centrale suisse.

La cherté du franc protège pour l'heure la Suisse d'une inflation dite importée trop élevée, les effets de changes évitant aux importations de flamber.

«Compte tenu du conflit au Moyen-Orient, la Banque nationale est davantage disposée à intervenir sur le marché des changes pour contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse», a-t-elle averti dans un communiqué.

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