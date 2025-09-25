  1. Clients Privés
Politique monétaire La BNS maintient son taux directeur à 0,00%

ATS

25.9.2025 - 09:32

La Banque nationale suisse (BNS) a reconduit jeudi comme attendu son taux directeur, ramené à 0,00% trois mois plus tôt. Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur cette éventualité.

Le taux directeur avait été ramené à 0,00% en juin dernier (archives).
ATS

Keystone-SDA

25.09.2025, 09:32

25.09.2025, 09:49

Le garant de la stabilité des prix souligne dans son communiqué que la pression inflationniste n'a guère changé depuis le second trimestre, mais assure continuer à observer la situation et rester disposé à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Il demeure aussi prêt à intervenir au besoin sur le marché des changes, indique-t-il à l'occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire du pays

L'institut d'émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutive du taux d'intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75%

Forte incertitude

La Banque nationale suisse (BNS) a raboté sa prévision de croissance pour l'année prochaine, dans un contexte de forte incertitude lié au droits de douane américains. Le produit intérieur brut (PIB) est attendu en croissance de près de 1,0%, contre 1,0% à 1,5% précédemment.

Les droits de douane américains ont assombri les perspectives économiques de la Suisse. Les exportations et les investissements vont en pâtir, précise l'institut d'émission dans le cadre de l'examen de la situation économique et monétaire de septembre.

Pour cette année, les banquiers centraux ont reconduit leur perspective de progression du PIB entre 1,0% et 1,5%, L'inflation est toujours attendue à +0,7% en 2025 et +0,5% en 2026.

Dans son scénario de base, la Banque nationale suisse considère que la croissance de l'économie mondiale sera modeste au cours des prochains trimestres.

