La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%, alors que le spectre de l'inflation semble s'éloigner avec la fin du conflit au Moyen-Orient. Les interventions sur le marché des changes restent d'actualité.

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%. (archive) sda

Keystone-SDA ATS

L'institut d'émission helvétique, dirigé par Martin Schlegel, a ainsi opté pour la quatrième fois consécutive pour le statu quo monétaire. L'intégralité des économistes interrogés par l'agence AWP avaient tablé sur un taux inchangé.

«Au besoin, la Banque nationale est davantage disposée à intervenir sur le marché des changes afin de contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse», a-t-elle souligné dans un communiqué.

La BNS s'est ainsi rangée du côté de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a également maintenu la veille ses taux directeurs inchangés, alors que la Banque centrale européenne (BCE) avait décidé la semaine dernière de les relever de 25 points de base pour faire face à l'accélération de l'inflation en zone euro.

En Suisse, les prix à la consommation se maintiennent par contre à un niveau très bas, l'inflation s'étant établie en mai à 0,6% sur un an, clairement dans les clous de la fourchette de 0% à 2% visée par la BNS.