  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Statu quo La BNS maintient son taux directeur à 0%

ATS

18.6.2026 - 09:31

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%, alors que le spectre de l'inflation semble s'éloigner avec la fin du conflit au Moyen-Orient. Les interventions sur le marché des changes restent d'actualité.

La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%. (archive)
La Banque nationale suisse (BNS) a conservé jeudi son taux directeur à 0,0%. (archive)
sda

Keystone-SDA

18.06.2026, 09:31

18.06.2026, 09:54

L'institut d'émission helvétique, dirigé par Martin Schlegel, a ainsi opté pour la quatrième fois consécutive pour le statu quo monétaire. L'intégralité des économistes interrogés par l'agence AWP avaient tablé sur un taux inchangé.

«Au besoin, la Banque nationale est davantage disposée à intervenir sur le marché des changes afin de contrer une appréciation rapide et excessive du franc, qui menacerait la stabilité des prix en Suisse», a-t-elle souligné dans un communiqué.

La BNS s'est ainsi rangée du côté de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui a également maintenu la veille ses taux directeurs inchangés, alors que la Banque centrale européenne (BCE) avait décidé la semaine dernière de les relever de 25 points de base pour faire face à l'accélération de l'inflation en zone euro.

En Suisse, les prix à la consommation se maintiennent par contre à un niveau très bas, l'inflation s'étant établie en mai à 0,6% sur un an, clairement dans les clous de la fourchette de 0% à 2% visée par la BNS.

Les plus lus

La Suisse préparait le décor, Versailles a pris la lumière
Une femme se tue en tombant d'une fenêtre
Epstein voulait-il divulguer des informations compromettantes sur Trump ?
Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal ?
Une vague de drones ukrainiens déferle sur Moscou
Ce trublion rend Trump furax et attire des millions de téléspectateurs