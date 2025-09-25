  1. Clients Privés
Banque La BNS n'est pas pressée d'assouplir sa politique monétaire

ATS

25.9.2025 - 10:32

La Banque nationale suisse (BNS) ne perçoit aucune urgence à abaisser une nouvelle fois son taux directeur. Pointant une pression inflationniste inchangée sur trois mois, le garant de la stabilité des prix a maintenu à 0,00% jeudi son taux directeur appliqué aux avoirs à vue des banques à l'occasion de son examen périodique de la situation économique et monétaire.

Le taux directeur avait été ramené à 0,00% en juin dernier (archives).
Le taux directeur avait été ramené à 0,00% en juin dernier (archives).
sda

Keystone-SDA

25.09.2025, 10:32

Les dépôts de banques dépassant un seuil prédéfini continueront pour leur part à être ponctionnés à hauteur de 0,25%.

L'institut d'émission interrompt ainsi une série de six baisses consécutives du taux d'intérêt appliqué sur les avoirs à vue des banques, amorcée en mars 2024 après une culmination à 1,75%

La BNS assure continuer à observer la situation et rester disposée à adapter sa politique monétaire si nécessaire. Elle demeure aussi prête à intervenir au besoin sur le marché des changes.

Pas de surprise, pour le moment

Les vingt économistes préalablement interrogés par l'agence AWP misaient tous sur un statu quo. Les experts lorgnent désormais vers le procès-verbal des débats anonymisés ayant mené à cette décision que la BNS s'est récemment engagée à publier sur une base régulière, adoptant ainsi une pratique popularisée par ses illustres consoeurs européenne ou étasunienne.

«Les conditions d'épargne et de financement pour la clientèle privée demeurent donc elles aussi largement inchangées,» observe Philipp Merkt, en charge de l'investissement pour PostFinance. Le bras financier du géant jaune a d'ores et déjà cessé de rémunérer tout avoir sur ses comptes courants comme d'épargne, à l'exception de ceux pour les enfants.

Si les perspectives conjoncturelles helvétiques se sont subitement assombries début août avec l'imposition de droits de douane de 39% sur les exportations à destination des Etats-Unis, «les répercussions macroéconomiques ne sont pas d'une gravité telle que la BNS doive, pour cette seule raison, appliquer des taux négatifs,» note Fredy Hasenmaile, économiste en chef chez Raiffeisen.

Chez Oddo BHF Suisse, Arthur Jurus note que si la BNS vient de laisser passer une échéance, elle communique aussi de plus en plus sur l'éventualité d'une baisse de taux dès décembre.

«Le spectre de la déflation, qui avait justifié dans le passé des mesures extraordinaires, n'est aujourd'hui plus une menace sérieuse. La demande intérieure reste soutenue par la progression des salaires réels et un marché du travail solide,» analyse de son coté Julien Stähli, responsable des investissements de la Banque Bonhôte.

