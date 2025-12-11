  1. Clients Privés
Politique monétaire La BNS prolonge la pause sur les taux d’intérêt

ATS

11.12.2025 - 09:33

La Banque nationale Suisse (BNS) prolonge la pause sur les taux d'intérêt. Le taux directeur reste inchangé à 0,0%. Elle restera active au besoin sur le marché des devises.

Le taux directeur reste inchangé à 0,0% (archives).
Le taux directeur reste inchangé à 0,0% (archives).
sda

Keystone-SDA

11.12.2025, 09:33

11.12.2025, 09:46

Les avoirs à vue détenus par les banques à la BNS se voient appliquer, jusqu'à un seuil défini, le taux directeur de la BNS. Pour la part des avoirs à vue dépassant ce seuil, le taux appliqué continue d'être inférieur de 25 points de base au taux directeur.

