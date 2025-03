La Banque nationale suisse (BNS) relève quelque peu sa projection d'inflation pour l'année en cours, à 0,4% contre 0,3% précédemment, maintenant celle pour 2026 à 0,8% et tablant sur une stabilisation par la suite. La prévision de croissance est reconduite entre 1,0% et 1,5%. La fourchette de progression pour le produit intérieur brut (PIB) reste fixée entre 1,0% et 1,5% pour 2025.

Les perspectives économiques pour la suite sont devenues nettement plus incertaines, selon la BNS (archives). sda

Keystone-SDA ATS

La première estimation pour 2026 fait état d'une croissance autour de 1,5%, indique l'institut d'émission jeudi à l'issue de son examen trimestriel de la situation économique et monétaire.

Les banquiers centraux notent au passage que les perspectives économiques pour la suite sont devenues nettement plus incertaines.